Haval — лидер российского рынка иномарок

По итогам первого месяца 2024 года самым популярным иностранным автобрендом в России стал Haval. По данным агентства «Автостат», по сравнению с результатами годичной давности январские продажи китайской марки в нашей стране выросли более чем в два раза — до 9620 штук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии