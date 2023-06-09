Иностранные компании видят возможности для развития в России — АЕБ

Некоторые возможности на фоне ожидаемого спада инвестиций в экономику России увидели компании, участники опроса Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), следует из результатов ежегодных бизнес исследований, опубликованных 9 июня на сайте организации.
Некоторые возможности на фоне ожидаемого спада инвестиций в экономику России увидели компании, участники опроса Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), следует из результатов ежегодных бизнес исследований, опубликованных 9 июня на сайте организации.
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