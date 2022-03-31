Ронни О’Салливан победил Марка Уильямса и вышел в полуфинал турнира Tour Championship 2022 по снукеру

Ронни О’Салливан обыграл Марка Уильямса со счетом 10-9 в невероятно напряженном четвертьфинале на турнире Tour Championship 2022 по снукеру и вышел в полуфинал против Нила Робертсона, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан и Марк Уильямс (фото: WST) Новости Tour Championship 2022 Турнирная таблица, результаты Tour Championship 2022 Расписание трансляций Tour Championship 2022 Ронни О’Салливан сделал пять сенчури на пути к захватывающей победе над товарищем по Классу 92 Марком Уильямсом, взяв решающий фрейм и выиграв четвертьфинал турнира Tour Championship 2022 со счетом 10-9.