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Иркутск Сегодня

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Жители Приангарья могут до конца дня выбрать удобный участок для голосования

Сегодня — последний шанс выбрать удобный участок для голосования! Сегодня, 14 сентября 2026 года, истекает срок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах в Государственную Думу РФ.

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