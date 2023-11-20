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Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы

Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы

Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы Более 200 тысяч специалистов, связанных с транспортом, работают в данной сфере: в любой сезон и любую погоду они делают все возможное, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми.

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