Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы Более 200 тысяч специалистов, связанных с транспортом, работают в данной сфере: в любой сезон и любую погоду они делают все возможное, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми.