Собянин поблагодарил работников транспорта за вклад в развитие Москвы Более 200 тысяч специалистов, связанных с транспортом, работают в данной сфере: в любой сезон и любую погоду они делают все возможное, чтобы поездки по городу были комфортными, безопасными и быстрыми.
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