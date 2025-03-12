Врач Сережина: аллергикам не стоит выходить на улицу в пики концентрации пыльцы

Избежать обострения весенней аллергии возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Например, переехать на время в другую местность, а если это невозможно, использовать другие меры предосторожности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии