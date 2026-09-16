Новые обыски в Киеве и запуск серийного производства "Атом": новости 16 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Силовики пришли с обысками к бывшей и. о. главы налоговой службы Украины Леси Карнаух, первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах РЖД, а также в серию вышел "Атом" – российский электрокар, разработанный с нуля.
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