Новые обыски в Киеве и запуск серийного производства "Атом": новости 16 сентября

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Силовики пришли с обысками к бывшей и. о. главы налоговой службы Украины Леси Карнаух, первый в мире робот-проводник скоро начнет работать в поездах РЖД, а также в серию вышел "Атом" – российский электрокар, разработанный с нуля.