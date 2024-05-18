Просто напомню 2022 год — Мы благодарны Российской Федерации за помощь, но строить свою страну мы будем сами.
Юрко и Олег освободители, или... пацаны, держитесь...
Комментарии
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Александр Бабин
Какая бредятина-много слов и не о яём
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11 час.
И
Искандер
Раньше журналиста учили порядку изложения: проблема-свой тезис-свои аргументы-свои выводы. А сейчас в инете любой придурок вываливает многословную херню/компиляцию. Беда...
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8 час.
Лена Елена
Ничего не значащая словесная абракадабра.
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4 час.
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