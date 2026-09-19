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BYD, CATL и Xiaomi могут войти в китайскую делегацию на переговорах в США

BYD, CATL и Xiaomi могут войти в китайскую делегацию на переговорах в США

Китай рассматривает возможность включения руководителей крупнейших технологических и промышленных компаний в делегацию, которая будет сопровождать Си Цзиньпина во время предстоящего визита в США.

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