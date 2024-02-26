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Внезапно передумал: избитый мигрантами в метро петербуржец забрал заявление из полиции

Внезапно передумал: избитый мигрантами в метро петербуржец забрал заявление из полиции

Всего за сутки пострадавший от кучки "абу-бандитов" изменил мнение о происшествии.Вечером 24 февраля в петербургском метро группа юных мигрантов решила, что вагон поезда — самое подходящее место, чтобы курить и материться.

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