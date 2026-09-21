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«Яндекс» представил суверенную языковую модель Alice AI Foundation

Компания «Яндекс» представила собственную большую языковую модель Alice AI Foundation LLM, обученную с нуля без иностранных составляющих, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

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