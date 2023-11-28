Президент Путин подписал указ о повышении госпошлины на выдачу загранпаспорта на 20%

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на 20% увеличивается госпошлина на выдачу биометрических загранпаспортов.
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