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Иркутск Сегодня

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Сессия Заксобрания Иркутской области пройдет 23 сентября

Коллегия Законодательного Собрания под руководством Александра Ведерникова утвердила повестку предстоящей 42-й сессии, которая состоится 23 сентября 2026 года.

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