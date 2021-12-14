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Псаки отказалась называть сроки деэскалации ситуации вокруг Украины

Псаки отказалась называть сроки деэскалации ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 14 декабря, во время регулярного брифинга заявила, что Вашингтон продолжает работать над «предотвращением или сдерживанием вторжения РФ на Украину», придерживаясь при этом дипломатического подхода.

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