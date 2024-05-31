Иностранные наёмники на Украине: "Оказывается - здесь можно умереть!"

«Воевавший на Украине ветеран армии США заявил, что западных добровольцев на Украине убивают, потому что они думали, что война будет легкой»: Американец объяснил, что иностранцам очень неуютно сражаться с русскими из-за их непредсказуемости.
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