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Иностранные наёмники на Украине: "Оказывается - здесь можно умереть!"

Иностранные наёмники на Украине: "Оказывается - здесь можно умереть!"

«Воевавший на Украине ветеран армии США заявил, что западных добровольцев на Украине убивают, потому что они думали, что война будет легкой»: Американец объяснил, что иностранцам очень неуютно сражаться с русскими из-за их непредсказуемости.

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Комментарии
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tsan tsan
Не &quot;можно умереть&quot;, а сдохнуть как бездомная собака.
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19 час.
Алексей Камышов
Это вам, уродам, не негров с копьями по прериям гонять. Тут русская земля и правила войны определяем мы.
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19 час.
MB
Marina Bubon
Дети голливуда(((
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17 час.

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