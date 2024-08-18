Майнеры майнили в Airbnb. Заработали 100 000 долларов за три недели

Владелица Airbnb устанавливает правило против майнинга криптовалют после неожиданно высоких счетов за электричествоХозяйка Airbnb, Эшли, столкнулась с неожиданными проблемами после того, как арендаторы, используя ее жилье для майнинга криптовалют, оставили ей счет за электричество в размере 1500 долларов.
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