Майнеры майнили в Airbnb. Заработали 100 000 долларов за три недели

Владелица Airbnb устанавливает правило против майнинга криптовалют после неожиданно высоких счетов за электричествоХозяйка Airbnb, Эшли, столкнулась с неожиданными проблемами после того, как арендаторы, используя ее жилье для майнинга криптовалют, оставили ей счет за электричество в размере 1500 долларов.