Мертвые проекты поглощают читинскую землю

Мэр Читы Инна Щеглова на еженедельной планерке в мэрии после доклада главы управления экономики города Ларисы Андрусовой заявила о необходимости проверки долгоиграющих инвестиционных проектов по программе ТОР «Забайкалье».
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