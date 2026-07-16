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Инфекционист Чернявская предупредила, что пожилые люди входят в группу риска по лихорадке Западного Нила

Инфекционист Чернявская предупредила, что пожилые люди входят в группу риска по лихорадке Западного Нила

Тяжелое течение лихорадки Западного Нила угрожает только пожилым людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Волгоградского медуниверситета Ольга Чернявская, ее слова привел «Взгляд».

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