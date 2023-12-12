В Сибири нашли древнейшие крепости на планете: похоже, их создали 8 000 лет назад

Николай Берлизов

Вообще-то в реальности новосибирскими археологами еще в 1987 году обнаружено одно неолитическое городище Амня I в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Памятник исследуется уже давно. В 2019 году там были взяты пробы на радиоуглеродный анализ, которые позволяют говорить о появлении городища в конце VII тысячелетия до нашей эры. Это, действительно, очень ранняя дата для памятника такого типа в Сибири. https://nplus1.ru/news/2023/12/04/amnya На Ближнем Востоке есть и куда более ранние памятники - например - крепость Иерихон в Палестине IX тысячелетия до нашей эры.