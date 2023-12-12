TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    Вообще-то в реальности новосибирскими археологами еще в 1987 году обнаружено одно неолитическое городище Амня I в Бел...В Сибири нашли др...
  • sawa beli
    Он посцал и лед тронулся🥶Прыжок в ледяную ...
  • Авас Анекак
    В американской ст...

В Сибири нашли древнейшие крепости на планете: похоже, их создали 8 000 лет назад

В Сибири нашли древнейшие крепости на планете: похоже, их создали 8 000 лет назад

Международная группа археологов обнаружила в Сибири сразу несколько крепостей, которые вполне могут оказаться древнейшими на планете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
14 час.
Николай Берлизов
Вообще-то в реальности новосибирскими археологами еще в 1987 году обнаружено одно неолитическое городище Амня I в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Памятник исследуется уже давно. В 2019 году там были взяты пробы на радиоуглеродный анализ, которые позволяют говорить о появлении городища в конце VII тысячелетия до нашей эры. Это, действительно, очень ранняя дата для памятника такого типа в Сибири. https://nplus1.ru/news/2023/12/04/amnya На Ближнем Востоке есть и куда более ранние памятники - например - крепость Иерихон в Палестине IX тысячелетия до нашей эры.
Городище Амня-I возвели в сибирской тайге 8000 лет назад
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх