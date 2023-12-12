Международная группа археологов обнаружила в Сибири сразу несколько крепостей, которые вполне могут оказаться древнейшими на планете.
В Сибири нашли древнейшие крепости на планете: похоже, их создали 8 000 лет назад
Комментарии
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Александр Почекунин
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14 час.
Николай Берлизов
Вообще-то в реальности новосибирскими археологами еще в 1987 году обнаружено одно неолитическое городище Амня I в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Памятник исследуется уже давно. В 2019 году там были взяты пробы на радиоуглеродный анализ, которые позволяют говорить о появлении городища в конце VII тысячелетия до нашей эры. Это, действительно, очень ранняя дата для памятника такого типа в Сибири. https://nplus1.ru/news/2023/12/04/amnya На Ближнем Востоке есть и куда более ранние памятники - например - крепость Иерихон в Палестине IX тысячелетия до нашей эры.
Городище Амня-I возвели в сибирской тайге 8000 лет назад
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3 час.
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