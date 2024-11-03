Необъяснимые тайны: теории о древних инопланетянах опровергнуты или доказаны?

Человечество всегда стремилось разгадать загадки прошлого. Откуда мы пришли? Как возникли цивилизации? Среди множества теорий, пытающихся объяснить стремительный взлет древних культур, особое место занимает гипотеза о палеоконтакте – вмешательстве внеземных цивилизаций в развитие человечества.
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