📲 6 ноября глава администрации Алушты Галина Огнёва ответит на вопросы жителей в ПРЯМОМ ЭФИРЕ Отправить вопросы можно в наш чат-бот: @tvk24_bot 📲 💬 Также пишите свои вопросы в ВК под записью: https://vk.