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Любовь Успенская бросила команду в аэропорту и отменила концерты: стилист раскрыл причины бегства певицы

Любовь Успенская бросила команду в аэропорту и отменила концерты: стилист раскрыл причины бегства певицы

Любовь Успенская неожиданно прервала масштабный гастрольный тур по России, отменив долгожданные выступления в Саратове и Волгограде, которые были запланированы на 9 и 10 октября 2026 года.

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