Симоньян обозначила места ударов Запада в случае войны с РФ

Только новостиПолитикаСимоньян обозначила места ударов Запада в случае войны с РФ Главный редактор RT Маргарита Симоньян призывает готовиться к более масштабному противостоянию России и Запада.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...что-то зачастила последнее время со своими пятачками.... - метит куда-то, что ли... или территорию...АлександрЭксперт по атомной войнеАлександр КловоПосле войны разберутся...Эдуард Николаевесть смысл в этих словахВладимир МеженковВот и выяснилось, кто у нас самый настоящий главнокомандующий всеми вооруженными силами страны. Оказывается, это вовсе не Путин, - где ему справиться с великим множеством обязанностей, конституционно возложенных на президента России; реальный главнокомнадующий, умеющий стратегически мыслить не только армейски-штабными категориями, но и в самом широком диапазоне, это Симоньян.ИванПрава Маргарита. Власть в России больна "Острой стратигической недостаточностью, поэтому не видит ЯВЫХ опасностей...Иван-Svet AlexУмница и большой профессионал.Комментировать
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