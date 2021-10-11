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Симоньян обозначила места ударов Запада в случае войны с РФ

Симоньян обозначила места ударов Запада в случае войны с РФ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призывает готовиться к более масштабному противостоянию России и Запада.

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Сергей Федосеев
...что-то зачастила последнее время со своими пятачками.... - метит куда-то, что ли... или территорию...
Александр
Эксперт по атомной войне
Александр Клово
После войны разберутся...
Эдуард Николаев
есть смысл в этих словах
Владимир Меженков
Вот и выяснилось, кто у нас самый настоящий главнокомандующий всеми вооруженными силами страны. Оказывается, это вовсе не Путин, - где ему справиться с великим множеством обязанностей, конституционно возложенных на президента России; реальный главнокомнадующий, умеющий стратегически мыслить не только армейски-штабными категориями, но и в самом широком диапазоне, это Симоньян.
Иван
Права Маргарита. Власть в России больна "Острой стратигической недостаточностью, поэтому не видит ЯВЫХ опасностей...
Иван
-
Svet Alex
Умница и большой профессионал.

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