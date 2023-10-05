Экс-судья и политический обозреватель Эндрю Наполитано указал на тот факт, что наступательные действия нацистских формирований киевского режима завершились провалом, а Российской Федерации удалось добиться освобождения очередных районов, оказавшись ещё более сильной.
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