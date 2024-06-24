Росстат “поднял” жителям региона зарплаты. Средняя зарплата в регионе в первом квартале этого года увеличилась до 52,7 тыс.
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Росстат “поднял” жителям региона зарплаты. Средняя зарплата в регионе в первом квартале этого года увеличилась до 52,7 тыс.