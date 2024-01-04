Эдгард Запашный сообщил о смерти худрука команд КВН

Станиславу Агафонову было всего 40 лет Фото: социальные сети Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своих соцсетях рассказал о смерти автора и худрука команд КВН Станислава Агафонова, которого в КВНовских кругах знали как Агафона.