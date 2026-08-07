Названы 5 упражнений, которые разбудят мозг школьника перед 1 сентября

До начала нового учебного года счет пошел на недели, и многие родители в ужасе: им кажется, что дети забыли все что знали! Школьные психологи их успокаивают: знания никуда не делись, просто мозг ученика перед 1 сентября следует разбудить .
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