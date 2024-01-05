Губернатор Текслер прокомментировал мусорный коллапс в Челябинской области. Фото

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить количество единиц техники, которая используется для вывоза мусора, накопившегося в городах и районах после сильнейших снегопадов и за время новогодних праздников.
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