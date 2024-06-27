Помощник Алиева призвал армян отказаться от иллюзий о реванше

Администрация президента Азербайджана не смогла промолчать после слов Григоряна о Нагорном Карабахе.Обвинения в адрес России в том, что Армения потеряла Нагорный Карабах, выдвинутое секретарём Совета безопасности Армении, являются всего лишь попыткой "прикрыть поражение предыдущего руководства Армении", при этом перекладывая вину за эту неудачу на других и пытаясь оправдать себя.