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Царьград

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Помощник Алиева призвал армян отказаться от иллюзий о реванше

Помощник Алиева призвал армян отказаться от иллюзий о реванше

Администрация президента Азербайджана не смогла промолчать после слов Григоряна о Нагорном Карабахе.Обвинения в адрес России в том, что Армения потеряла Нагорный Карабах, выдвинутое секретарём Совета безопасности Армении, являются всего лишь попыткой "прикрыть поражение предыдущего руководства Армении", при этом перекладывая вину за эту неудачу на других и пытаясь оправдать себя.

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