Помощник Алиева призвал армян отказаться от иллюзий о реванше

Администрация президента Азербайджана не смогла промолчать после слов Григоряна о Нагорном Карабахе.Обвинения в адрес России в том, что Армения потеряла Нагорный Карабах, выдвинутое секретарём Совета безопасности Армении, являются всего лишь попыткой "прикрыть поражение предыдущего руководства Армении", при этом перекладывая вину за эту неудачу на других и пытаясь оправдать себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам – источник
- Возмездие Америке за Севастополь. Военный эксперт поставил условие Минобороны: "За кровь платят кровью"
- "Никакого перемирия с врагом!": Задержан глава района, сыновья которого участвовали в нападении в Дагестане
Свежие комментарии