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Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве

О дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал Лев Рубинштейн, сообщили его знакомые.Поэта и публициста Льва Рубинштейна госпитализировали после того, как его сбила машина О ДТП, в котором пострадал Рубинштейн, сообщили его знакомые.

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