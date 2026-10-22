Саудовская Аравия: авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты между международным аэропортом Бандаранаике в Коломбо (CMB/VCBI) и двумя аэропортами Саудовской Аравии, а именно международным аэропортом имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) и международным аэропортом Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF), до 1 ноября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетные удары по аэропортам.