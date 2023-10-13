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Спецназ Израиля смог освободить 250 заложников в первый день нападения ХАМАС

Спецназ Израиля смог освободить 250 заложников в первый день нападения ХАМАС

Армия Израиля опубликовала кадры спасения заложников в первый день атаки ХАМАС. Уже 7 октября, когда боевики прорвали границу между сектором Газа и Израилем и стали захватывать пограничные города, элитным подразделениям израильских войск удалось отбить у ХАМАС военный пост Суфа, расположенный на юге Израиля.

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