Медведев о Венделе и Клаудиньо: «Могут ли муж или жена уйти из семьи? Такая возможность всегда есть. Но никаких обращений в «Зенит» по игрокам не было»

– Правда, что Вендел и Клаудиньо могли покинуть «Зенит» в это трансферное окно? – Знаете, это если семейную аналогию использовать: «Есть ли теоретическая возможность, что муж или жена уйдут из семьи?» Такая возможность всегда есть.