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В Госдуме назвали главную причину проблем с YouTube в России

В Госдуме назвали главную причину проблем с YouTube в России

https://fine-news.ru/v-gosdume-nazvali-glavnuju-prichinu-pro. Депутат Свинцов: сбои в YouTube связаны не с запретом, а с техническими ошибками Видеохостинг YouTube в России официально не блокировали, а проблемы с доступом могут быть связаны с техническими сбоями, заявил в беседе с NEWS.

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Андрей Тихонов
Госдура тень на плетень наводит
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