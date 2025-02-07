В Госдуме назвали главную причину проблем с YouTube в России

https://fine-news.ru/v-gosdume-nazvali-glavnuju-prichinu-pro. Депутат Свинцов: сбои в YouTube связаны не с запретом, а с техническими ошибками Видеохостинг YouTube в России официально не блокировали, а проблемы с доступом могут быть связаны с техническими сбоями, заявил в беседе с NEWS.