🕌 Аксёнов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Это один из главных праздников Ислама, он знаменует завершение священного месяца Рамадан, отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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🕌 Аксёнов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Это один из главных праздников Ислама, он знаменует завершение священного месяца Рамадан, отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.