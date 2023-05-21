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Шотландца нашли мертвым в аэропорту во время своего первого отдыха за границей

Шотландца нашли мертвым в аэропорту во время своего первого отдыха за границей

Житель Шотландии Роберт Кэмпбелл был найден мертвым во время отпуска на Лансароте (Канарские острова) после неудачной попытки сесть на рейс до дома.

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