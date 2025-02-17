Фидан: Турция вновь предложила Москве и Киеву свою территорию для переговоров

Турция вновь предложила Москве и Киеву провести переговоры на ее территории. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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