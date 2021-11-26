«МЮ», «Барса» и «Ювентус» претендуют на Закарию. Хавбек уйдет из Гладбаха летом свободным агентом

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария по окончании сезона сменит клуб. 25-летний игрок сборной Швейцарии отказался продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

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