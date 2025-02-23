«Виннипег» впервые в истории выиграл 9 матчей подряд. Клуб первым в сезоне НХЛ одержал 40 побед и лидирует в общей таблице лиги

«Джетс» обыграли «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это новый рекорд франшизы – ранее лучшим результатом в истории «Виннипега» (с учетом и достижений «Атланты Трэшерс») были серии из 8 побед подряд (две в сезоне-2023/24 и еще одна в текущем сезоне – в октябре).