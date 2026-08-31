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Регионы России

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Трамп выразил надежду на успех визита министра финансов России в США

Трамп выразил надежду на успех визита министра финансов России в США

Президент США Дональд Трамп 31 августа прокомментировал приглашение министра финансов России Антона Силуанова посетить Соединённые Штаты и выразил надежду, что из этой встречи «что-нибудь получится».

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