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Военные новости ★ спецоперация

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Министр юстиции Украины назвал примерное количество заключённых, которое будет мобилизовано в рамках нового закона

Министр юстиции Украины назвал примерное количество заключённых, которое будет мобилизовано в рамках нового закона

В рамках нового закона Киев может загнать в окопы гораздо меньше заключенных, чем рассчитывал. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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