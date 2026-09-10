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ФедералПресс

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Венгрия потребовала от ЕС компенсировать отказ от российских энергоресурсов

Венгрия потребовала от ЕС компенсировать отказ от российских энергоресурсов

БРАТИСЛАВА, 10 сентября, ФедералПресс. Венгерские власти намерены добиваться компенсационных выплат из нового бюджета Евросоюза для стран, которые отказываются от российских энергоносителей.

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