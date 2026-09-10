Венгрия потребовала от ЕС компенсировать отказ от российских энергоресурсов

БРАТИСЛАВА, 10 сентября, ФедералПресс. Венгерские власти намерены добиваться компенсационных выплат из нового бюджета Евросоюза для стран, которые отказываются от российских энергоносителей.
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