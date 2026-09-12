Защитник сборной Бельгии Тома Менье спустя два месяца после окончания ЧМ-2026 высказался о скандальном решении ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна и затронул тему вмешательства политики в футбол.
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