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Менье — о ЧМ-2026: «Это была темная сторона традиционного футбола»

Менье — о ЧМ-2026: «Это была темная сторона традиционного футбола»

Защитник сборной Бельгии Тома Менье спустя два месяца после окончания ЧМ-2026 высказался о скандальном решении ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна и затронул тему вмешательства политики в футбол.

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