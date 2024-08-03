Медвежий угол
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Медвежий угол

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Картины с Сергеем Шойгу в образах чекиста и Кутузова. Клиника?

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Комментарии
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Александр Павлов
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13 мин.
Александр Бурачевский
Нет, наследственная (!) власть противоречит решению референдума РСФСР от 17 марта 1991 года. Я напомню, что вопрос в бюллетенях тогда был сформулирован так: &quot;Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?&quot;. Так что самое &quot;страшное&quot;, что нам могут навязать - пожизненное президентство (почти как в Ватикане, но там - выборы лишь кардиналами, а в РФ - всенародно).
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11 мин.
Александр Бурачевский
И где же Ваш текст?
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10 мин.

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