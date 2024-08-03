«Не хата, а музей!»: У задержанного генерала Булдакова нашли картины с Сергеем Шойгу в образах чекиста и Кутузова.
Картины с Сергеем Шойгу в образах чекиста и Кутузова. Клиника?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Павлов
Ответить
13 мин.
Александр Бурачевский
Нет, наследственная (!) власть противоречит решению референдума РСФСР от 17 марта 1991 года. Я напомню, что вопрос в бюллетенях тогда был сформулирован так: "Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?". Так что самое "страшное", что нам могут навязать - пожизненное президентство (почти как в Ватикане, но там - выборы лишь кардиналами, а в РФ - всенародно).
Ответить
11 мин.
Александр Бурачевский
И где же Ваш текст?
Ответить
10 мин.
Свежие комментарии