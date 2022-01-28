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Дмитрий Давыдов предлагает развивать отечественную промышленность инновационными методами

Дмитрий Давыдов предлагает развивать отечественную промышленность инновационными методами

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов вынес на суд общественности новые предложения, посвященные развитию отечественной промышленности.

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