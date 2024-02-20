Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Командующий взятием Авдеевки готов идти до Европы, наступление в Работино – главный удар или отвлекающий, украинские партизаны начинают пускать эшелоны под откос, а Евросоюз заканчивает подсчитывать убытки от поддержки Украины.
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