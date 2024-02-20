Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

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Комментарии
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И
Иван
Дай координаты и где нет их новейших Западных установок. Это же не шутка, а?                                      Иван Ше.
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18 час.
Генрих
Ляя, как только начинается восхваление очередного генерала, то следует ожидать его отставки в скором времени. Примеры нужны? Вот в том-то и дело.
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18 час.
Н
Нина
Болтать меньше надо. Знаете,что кто болтун?
Ответить
17 час.

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