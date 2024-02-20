И Иван Дай координаты и где нет их новейших Западных установок. Это же не шутка, а? Иван Ше.

Генрих Ляя, как только начинается восхваление очередного генерала, то следует ожидать его отставки в скором времени. Примеры нужны? Вот в том-то и дело.