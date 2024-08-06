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Российские автодилеры попросили назвать получателей средств утильсбора

Российские автодилеры попросили назвать получателей средств утильсбора

Ассоциация «Российские автодилеры», представляющая интересы более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране, обратилась к властям с просьбой назвать получателей средств утильсбора, обсуждаемое повышение которого, по данным организации, может привести к тому, что в 2030 году только от пяти до семи процентов граждан смогут позволить себе приобретение машины.

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