Российские автодилеры попросили назвать получателей средств утильсбора

Ассоциация «Российские автодилеры», представляющая интересы более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране, обратилась к властям с просьбой назвать получателей средств утильсбора, обсуждаемое повышение которого, по данным организации, может привести к тому, что в 2030 году только от пяти до семи процентов граждан смогут позволить себе приобретение машины.