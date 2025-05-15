Запустили Кикотя в "Волну"

Специализированный застройщик "Файв Старс" каким-то невероятным образом договорился с Генпрокуратурой, желавшей изъять в государственную собственность советский санаторий "Весна", который девелопер задумал превратить в элитный курортный комплекс "Волна Резорт энд Спа".
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