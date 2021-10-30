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IT-эксперт Вехов предупредил о риске потери денег при покупках в приложениях

IT-эксперт Вехов предупредил о риске потери денег при покупках в приложениях

Онлайн-покупки стали удобным способом приобрести нужные товары не выходя из дома. Однако при использовании специальных приложений магазинов существует риск остаться ни с чем, предупредил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

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