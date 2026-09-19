Самые фастфудные города России: эксперты раскрыли, где чаще всего покупают фастфуд

Эксперты провели исследование и назвали города России, жители которых чаще всего покупают фастфуд.В каких городах России жители чаще всего покупают фастфуд? Эксперты проведи исследование и назвали эти города.
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